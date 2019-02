Governo e PGR discutem esta semana violência doméstica

Filha do homem que degolou a sogra foi encontrada morta no carro

O governo e a procuradora-geral da República vão discutir esta semana o problema da violência doméstica em Portugal, anunciou esta terça-feira, em declarações à TSF, a secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro.

"Está agendada uma reunião comigo e com o ministro da Administração Interna [Eduardo Cabrita], ministra da Justiça [Francisca Van Dunem] e procuradora-geral da República [Lucília Gago]", disse Rosa Monteiro, considerando "atípica" e "anómala" a situação em Portugal no que toca ao tema da violência doméstica. Só este ano foram assassinadas nove mulheres nesse tipo de contexto. Helena Cabrita, de 60 anos, morta pelo genro no interior da sua residência no Seixal, esta segunda-feira, é contabilizada como a nona vítima.

Em janeiro do ano passado, segundo dados registados pelo observatório da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), houve cinco homicídios de mulheres em Portugal relacionados com casos de violência doméstica. Num balanço atualizado, publicado pelo Público, a UMAR indicou que, em 2018, 28 mulheres foram assassinadas e, em 2017, 20. Ao todo, em Portugal, foram mortas em contexto de violência doméstica, entre 2004 e o final de 2018, um total de 503 mulheres.

Nas declarações que fez à TSF, Rosa Monteiro admitiu que janeiro "é um mês de risco", depois da época do Natal, em que as famílias passam muito tempo juntas. A secretária de Estado da Cidadania e Igualdade do governo de António Costa considerou que, apesar de tudo, não é preciso alterar a legislação mas sim aplicar "o que já está previsto" nessa mesma legislação.