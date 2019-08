Sindicato ameaça serviços mínimos. Antram quer Pardal Henriques de fora

Governo ainda não avança com requisição civil. "Serviços mínimos estão a ser cumpridos"

Catarina Reis, com Lusa

Catarina Reis, com Lusa

A GNR fez esta segunda-feira de manhã a escolta dos primeiros motoristas de matérias perigosas que saíram de Aveiras de Cima, onde está concentrado um piquete de greve, tendo conseguido que "tudo funcionasse normalmente", disse fonte daquela instituição.

De acordo com a mesma fonte, os primeiros cinco camiões-cisterna com matérias perigosas partiram da sede da CLC - Companhia Logística de Combustíveis, em Aveiras de Cima, concelho da Azambuja, distrito de Lisboa, para abastecer o aeroporto. "A GNR escoltou os motoristas e funcionou tudo normalmente. Correu tudo em ordem", garantiu. Embora o sindicatos dos motoristas ameace interromper o cumprimento dos serviços mínimos.

Mais de uma centena de motoristas estão concentrados em piquete desde a noite de domingo, tendo a greve começado à meia-noite.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sindicato ameaça não cumprimento de serviços mínimos

Esta manhã, em declarações à Rádio Observador, o porta-voz da ANTRAM garantiu "os serviços mínimos estão a ser cumpridos, com uma exceção ou outra" e que o cenário se encontra tranquilo. Contudo, André Matias de Almeida não descarta a hipótese de "muito brevemente" ser necessário recorrer a uma requisição civil.

Em declarações ao jornalistas, o representante legal e sindicalista Pardal Henriques avançou que há trabalhadores que "não vão fazer os serviços que estavam escalados", recuando no discurso dos últimos dias, em que garantiram que seriam cumpridos. O sindicalista acusa as empresas e a Antram de estarem a subornar os trabalhadores para exercerem funções durante o dia. "As pessoas que aqui estão estão revoltadíssimas, já não vão sair, não vão sequer fazer os serviços que estavam escalados porque não vale a pena continuar assim", reiterou.

Pardal Henriques admitiu que alguns motoristas em greve estão presentes nas rotundas que ficam à saída da CLC a "sensibilizar para a greve", sublinhando estarem a fazer algo "perfeitamente legal e normal" e garantindo não estarem a ser feitas "quaisquer ameaças".

Este fim de semana, o primeiro-ministro anunciou que avançaria para uma requisição civil caso os serviços mínimos não fossem cumpridos. Avisou ainda que a violação da requisição civil é um "crime de desobediência", que "não pode passar incólume".

Antram recusa ter subornado motoristas para furar greve

Pardal Henriques acusou esta manhã a Antram de subornar os primeiros motoristas que saíram de Aveiras de Cima, Lisboa, para iniciarem funções no primeiro dia de greve. "Mais uma vez, a Antram não está a cumprir o que está combinado. Estão a subornar pessoas para quebrar os serviços mínimos", afirmou Pardal Henriques aos jornalistas.

Em resposta, o porta-voz da Antram disse condenar estas práticas e não tem garantias de que alguma empresa esteja a recorrer a subornos. Apelou ao sindicato que apresente provas de que tal está a ser feito. "A ANTRAM é frontalmente contra e condena qualquer política nesse sentido", sublinhou.

O representante da associação patronal acusa o sindicato nacional dos motoristas de mentir descaradamente. "Este sindicado [Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas] não respeita ninguém, não respeita o povo português e mente descaradamente quando acusa, sem qualquer respeito ou prova, empresas de suborno", afirmou o porta-voz André Matias de Almeida.

Ainda em declarações aos jornalistas, disse que "este representante [Pardal Henriques] tem uma agenda pessoal e tem de sair imediatamente deste conflito porque nunca será possível chegar acordo com quem procura o conflito". Reforçou que a associação patronal "não aceita nem aceitará qualquer negociação que passe por implicar despedimentos coletivos em massa e encerramentos de centros operacionais, que é o que esta proposta significa".

Os motoristas cumprem esta segunda-feira o primeiro dia de uma greve marcada por tempo indeterminado e com o objetivo de reivindicar junto da associação patronal Antram o cumprimento do acordo assinado em maio, que prevê uma progressão salarial.

A greve foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), tendo-se também associado à paralisação o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte (STRUN).

O Governo decretou serviços mínimos entre 50% e 100% e declarou crise energética, que implica "medidas excecionais" para minimizar os efeitos da paralisação e garantir o abastecimento de serviços essenciais como forças de segurança e emergência médica.

Neste âmbito, o primeiro-ministro, António Costa, desloca-se esta segunda-feira pelas 9:30 à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e assiste ao briefing operacional para avaliar o desenrolar dos acontecimentos.