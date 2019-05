GNR detém homem em flagrante delito por incêndio florestal em Castelo Branco

Em comunicado, o Comando Territorial de Castelo Branco da GNR explica que a detenção ocorreu após o alerta de um incêndio florestal no concelho de Castelo Branco.

"Os militares foram de imediato ao local, acabando por deter o suspeito que se encontrava a realizar uma queimada, sobre a qual perdeu o controlo, propagando-se o fogo a uma área de mato e sobreiros", lê-se na nota.

A GNR adianta que a realização de queimadas estava proibida no concelho de Castelo Branco, devido ao "elevado risco de incêndio rural, decorrente do quadro meteorológico previsto".

O detido foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência, tendo os factos sido remetidos para o Tribunal Judicial da Comarca de Castelo Branco.

Esta ação contou com o apoio do Núcleo de Proteção Ambiental do Destacamento Territorial de Castelo Branco, tendo ainda a intervenção dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco e dos Vigilantes da Natureza.