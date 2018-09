GNR detém 18 pessoas por condução sob efeito do álcool em 12 horas

A GNR anunciou este domingo a detenção de 38 pessoas, 18 por conduzir alcoolizadas, registando, igualmente, 99 acidentes, que fizeram um morto, nas operações que decorreram no período entre as 20:00 de sábado e as 08:00 de hoje.

Num conjunto de operações que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária, a Guarda Nacional Republicana deteve ainda nove pessoas por condução sem habilitação legal, seis por tráfico de estupefacientes, dois por ofensas à integridade física e um por violência doméstica.

Os militares apreenderam também 184 doses de haxixe.

Quanto à fiscalização do trânsito, foram detetadas 375 infrações, com destaque para 191 casos de excesso de velocidade, 69 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido, 19 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 11 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e 19 relacionadas com tacógrafos.

Foram ainda detetados 28 casos por falta de inspeção periódica obrigatória, 27 por anomalias com os sistemas de iluminação e 14 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Quanto à sinistralidade, a GNR registou 99 acidentes, dos quais resultaram um morto, três feridos grave e 51 feridos leves.