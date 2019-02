Gestor português é candidato aos prémios LGBT do Reino Unido

Há um português entre os candidatos aos prémios da comunidade LGBTI do Reino Unido, na categoria de "Líder Inspirador LGBT". Trata-se do gestor Pedro Pina, que é responsável na Google, em Londres, pela área de grandes anunciantes e soluções para agências, e que de acordo com o siteDezanove, "tem liderado as políticas inclusivas LGBTI do gigante tecnológico".

Pedro Pina participa com regularidade em seminários e conferências dedicadas às questões LGBTI em ambiente empresarial. Na mesma categoria a que concorre o português estão também nomeados Cressida Dick, da Polícia Metropolitana de Londres, Geoff Godwin, da AIG, Joshua Graff, do LinkedIn e Mark Armario, do Barclays, num total de dez.

Os British LGBT Awards são considerados os principais prémios daquela comunidade e distinguem marcas, associações, projetos e empresas que promovem os valores da inclusão e da diversidade. Os vencedores serão revelados a 17 de maio.

Segundo a referida fonte, na categoria de Influenciador Digital concorre como finalista a drag queen brasileira Pabllo Vittar.

Já na categoria Celebridade Aliada concorrem nomes como o ator Benedict Cumberbatch, a girls band Little Mix, o ator Michael B. Jordan e a modelo Naomi Campbell. Ao prémio de Celebridade LGBT concorrem figuras como a atriz Amandla Stenberg, a modelo e atriz Cara Delevingne e a também atriz Cynthia Nixon, conhecida da série Sexo e a Cidade.

Na música, entre os nomeados estão nomes como Demi Lovato, Kesha ou Rita Ora.