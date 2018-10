Furacão Leslie. PSP mantém três mil agentes no terreno

Furacão Leslie fez estragos na zona do Carvalhido, no Porto

A PSP reduziu os efetivos no terreno depois da noite de tempestade originada pelo furacão Leslie este sábado e na madrugada deste domingo. Dos cinco mil destacados, três mil agentes permanecem ativos

A PSP adiantou ao DN que durante este sábado manteve cerca de cinco mil agentes (incluindo efetivos da Unidade Especial de Polícia) no terreno, um pouco por todo o país, mas concentrados sobretudo nos distritos de Lisboa, Setúbal, Leiria, Coimbra, Aveiro e Porto, "os mais afetados".

Fonte da força de segurança informou ainda que este domingo permanecem ativos cerca de três mil agentes, apesar de não estar prevista a repetição das consequências provocadas pela tempestade que atravessou o país.

A tempestade Leslie provocou 27 feridos ligeiros, 61 desalojados e quase 1900 ocorrências comunicadas à Proteção Civil, de acordo com o balanço mais atualizado da Proteção Civil.

Resumo ocorrências registadas pela PSP

21:30 - COMANDO METROPOLITANO DE LISBOA

5 ocorrências ativas relacionadas com queda de poste, de árvore, caixotes do lixo contra viaturas. Ausência de feridos.

22:22 - COMANDO DISTRITAL DE COIMBRA

Queda de andaimes que cortaram a estrada principal de acesso ao hospital daquela cidade. Todavia, a PSP arranjou várias alternativas de acesso à Unidade Hospitalar. Ausência de feridos.

22:43 - COMANDO DISTRITAL DE SETÚBAL

5 ocorrências ativas com queda de plásticos de divisórias de uma obra, grua em risco de queda, queda de árvores, queda de andaimes em escola pública. Ausência de feridos.

23:58 - COMANDO METROPOLITANO DO PORTO

13 ocorrências ativas com queda de árvores em cima de dois carros e uma em cima de habitação, várias quedas de fios elétricos com faíscas ativas gerando em larga escala falta de luz nas habitações afetadas, queda de sinais de trânsito, uma inundação, risco de queda de uma fachada de imóvel. Ausência de feridos.

00:19 - COMANDO DISTRITAL DE SETÚBAL

5 ocorrências queda de árvores com danos em 4 viaturas, queda de árvores com danos em gradeamento escolar, queda de andaime, Incêndio de grandes proporções em mato situado ao lado da estátua do Cristo Rei.

01:00 - COMANDO METROPOLITANO DO PORTO

Linha do Metro interrompida em Matosinhos por queda de árvore sobre a linha.

03:00 - DIVISÃO DA FIGUEIRA DA FOZ

Várias ocorrências de quedas de árvores, montras partidas com diversos cortes de estrada, estando as condições meteorológicas mais estáveis, estando-se a proceder às operações de limpeza.

Na Figueira da Foz, além dos danos materiais e das inúmeras quedas de árvores, o furacão provocou danos nas instalações da Divisão policial, entre vidros partidos, telhas arrancadas do telhado e 3 viaturas policiais com vidros partidos.

Houve também quebra de vidros na dependência da Caixa Geral de Depósitos em Buarcos e no balcão do BPI na Avenida 25 de Abril, tendo permanecido em ambos os locais elementos policiais da Figueira da Foz, até chegarem ao local elementos da empresa de segurança que ficaram responsáveis pelos respetivos locais.

Devido ao elevado número de ocorrências na Figueira da Foz, com a passagem do furacão Leslie, foi determinado pelo Oficial de Serviço que a Equipa de Intervenção Rápida de Coimbra reforçasse a Divisão da Figueira da Foz .

03H00 - COMANDO METROPOLITANO DO PORTO

Várias ocorrências de quedas de árvores, montras partidas com diversos cortes de estrada, estando as condições meteorológicas mais estáveis estando-se a proceder às operações de limpeza. Linha do Metro ainda cortada esperando-se restabelecimento brevemente.