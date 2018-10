Furacão Leslie: "Proteja-se e aos seus", avisa a proteção civil

"Proteja-se e aos seus, proteja os seus bens e património e esteja atento às informações", são os conselhos de Luís Belo Costa, do Serviço Nacional de Proteção Civil, face à passagem do furacão Leslie durante esta noite e madrugada.

A principal preocupação é para a força do vento, com avisos de que pode haver registo de rajadas superiores a 120 km/h, seguindo-se a agitação marítima e depois a precipitação.

Em relação ao vento, Luís Belo Costa pede para as pessoas "evitarem andar nas ruas", sobretudo nas zonas costeiras, e retirem os carros de debaixo das árvores. Da mesma forma, que protejam estruturas que possam eventualmente cair. E pede especial atenção aos equipamentos de apoio às zonas balneares que possam ainda estar desprotegidos, visto esta se ter estendido para lá do normal. "Ainda há muito tempo", referiu num briefing na sede da Proteção Civil, lembrando que só ao final da tarde a tempestade deverá atingir Portugal continental.

"Se tiverem que andar na rua, procurem alternativas seguras às zonas mais expostas, nomeadamente os trajetos costeiros. Evitem estar em zonas arborizadas, quer em circulação, quer em permanência. E, já agora, vemos sempre aquelas imagens na televisão de veículos debaixo das árvores, retirem os veículos de zonas de estacionamento com árvores que sejam suscetíveis a ceder à força do vento", indicou.

Dados satélite da tempestade © DR/IPMA

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou 13 distritos em alerta vermelho por causa do vento, com quatro deles (Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal) no alerta máximo também por causa da agitação marítima. Os efeitos da tempestade pós-tropical (não chegará ao nível de furacão) são esperados a partir das 18.00, mas o pico será entre as 23.00 deste sábado e as 4.00 de domingo, lembrou Luís Belo Costa.