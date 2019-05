Fraudes nos fundos da UE. Chefe de gabinete do secretário de Estado demite-se

De acordo com um comunicado oficial do ministério da Administração Interna, "na sequência da constituição como arguido em processo relativo à sua atividade profissional anterior ao exercício de funções no Gabinete do Secretário de Estado da Proteção Civil, o Dr. Adelino Gonçalves Mendes pediu a exoneração das funções de Chefe do Gabinete. O pedido foi aceite pelo Secretário de Estado da Proteção Civil".

Esta tarde, mais de 100 inspetores da PJ, magistrados do DCIAP e elementos da Autoridade Tributária, estiveram no terreno numa megaoperação no âmbito de uma investigação que já decorre há dois anos.

Nesta altura, foram já constituídos 73 arguidos, entre empresas e particulares : 52 na primeira fase, a que se juntaram esta tarde outros 19 arguidos (8 pessoas e 11 empresas).

Em causa estão, além dos crimes relacionados com a fraude na obtenção dos subsídios, crimes de fraude fiscal qualificada, de branqueamento de capitais e de falsificação de documentos.

Adelino Mendes, 45 anos, foi vereador da câmara municipal do Pombal. No curriculum publicado por altura da sua nomeação está registado que a última função que desempenhou antes de integrar o gabinete de Artur Neves foi a de vice-presidente do Agrupamento Complementar de Empresas Somos Ambiente (em 2015). Antes disso tinha passado por outras empresas ligadas ao ambiente e à construção: a Tecnorém e a Ambimpombal.

Foi líder concelhio do Partido Socialista de Pombal e cabeça de lista nas duas últimas eleições Autárquicas, tendo saído derrotado.

Adelino Mendes, chefe de gabinete do secretário de Estado da Proteção Civil © D.R.

Como titular de cargos públicos, já tinha sido antes chefe de gabinete da secretária de Estado da Administração Interna, Dalila Araújo, no último governo de José Sócrates e teve o mesmo cargo com José Miguel Medeiros, ex-secretário de Estado da Proteção Civil, já com o atual executivo. Foi ainda adjunto do governador civil de Leiria, entre 2005 e 2008 e membro da Assembleia de Freguesia e da Assembleia Municipal de Pombal.