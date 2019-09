Força Aérea autorizada a aluguer 26 aeronaves para combater fogos

No dia em que se assinala o aniversário da mulher considerada como "a mãe do trabalho social", Jane Addams, nascida a 6 de setembro de 1860, o DN entrevista a presidente da Associação dos Profissionais de Serviço Social, para falar do exercício da profissão, da classe e da criação de uma Ordem, após 18 anos de luta.