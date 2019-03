Fogos no Norte ameaçam casas, escolas e cortam auto-estrada

Dois incêndios no norte do país ameaçam casas, escolas e já obrigaram a cortar uma auto-estrada. Em Esposende, distrito de Braga, um fogo que começou por volta das 6.15 desta terça-feira obrigou mesmo a retirar os alunos de duas escolas - a EB2/3 das Marinhas e EB1 de Rio de Moinhos - devido ao fumo. Já em Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro, o vento tem dificultado a vida dos bombeiros, que neste momento combatem um fogo com quatro frentes, que já levou à evacuação de uma casa isolada.

O incêndio que lavra desde as 03.30 no Pinheiro da Bemposta, em Oliveira de Azeméis, mobilizava, às 15.30, 305 operacionais, 93 viaturas e dois meios aéreos, informaram fontes da proteção civil ao DN. Os bombeiros de Oliveira de Azeméis acrescentaram que o vento tem sido o grande inimigo das forças no terreno, que a meio da manhã tinham reduzido o incêndio a apenas uma frente.

Os reacendimentos levaram as chamas até perto de povoações. Fernando Maciel, segundo-comandante dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis, acrescentou que houve necessidade de evacuar uma habitação isolada, mas realçou que essa "não ardeu". Já a fonte do CDOS referiu que o imóvel estava destinado "a lavoura, para guardar alfaias agrícolas". Outra fonte da corporação dos bombeiros garante que não houve mais casas evacuadas e que "continua a não haver risco para a população".

Evacuação por "precaução"

O incêndio florestal que deflagrou em Curvos, concelho de Esposende, distrito de Braga, obrigou à evacuação de duas escolas na freguesia de Marinhas "por precaução", disse fonte da proteção civil municipal.Em declarações à Lusa, Júlio Melo, técnico de Proteção Civil da autarquia e adjunto do Comando dos Bombeiros de Esposende disse que as duas escolas do Agrupamento de Marinhas foram evacuadas devido ao fumo, por precaução.

De acordo com informação disponível na página da Internet do Agrupamento de Escolas António Rodrigues Sampaio, "devido à deflagração de um incêndio nas proximidades das escolas básicas António Rodrigues Sampaio e de Rio de Moinhos, a Proteção Civil e a Direção da escola tomaram a decisão de evacuar" os estabelecimentos de ensino. "Como tal, as escolas encontram-se encerradas durante o dia de hoje, retomando a sua atividade normal no dia de amanhã, se as condições o permitirem", acrescenta a nota informativa.

O incêndio obrigou também ao corte ao trânsito da autoestrada A28, nos dois sentidos. Por volta das 15.00, segundo o Diário de Minho, o fogo apresentava apenas uma frente ativa.