Fogo em Sintra está em fase de resolução

Na altura em que escrevo, a Europa já foi atingida desde final de junho por duas ondas de calor, que quebraram recordes de registos meteorológicos da França à Noruega. Depois de décadas de negação ou mera preocupação retórica, pelo menos na Europa ninguém se atreve a negar a óbvia realidade do aquecimento global. Contudo, seria preciso ser muito ingénuo para acreditar que os mesmos atores políticos que continuam a dar generosos subsídios públicos ao uso de carvão, petróleo e gás natural, e que negociaram moratórias - atrasando a transição energética para fontes renováveis - com as grandes empresas emissoras de gases de efeito estufa, das petrolíferas ao setor automóvel, passando pelas cimenteiras e pela aviação, se tornem agora os paladinos de uma efetiva mudança.