Fogo de Monchique foi dominado

O incêndio que deflagrou na sexta-feira à noite em Monchique, no distrito de Faro, foi dominado cerca da 1.00 deste sábado e fez um ferido ligeiro, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

"O incêndio foi dominado às 01.02 e não há registo de danos em habitações. Houve um ferido ligeiro, um bombeiro da corporação de Aljezur", afirmou Rolanda de Jesus, do CDOS. Rolanda de Jesus esclareceu pelas 01.15 que no local se mantinham 163 operacionais apoiados por 56 veículos para, "nas próximas horas, realizar os trabalhos de consolidação da extinção" do fogo.

Na manhã deste sábado, o fogo de Monchique ainda mobiliza 142 bombeiros e 45 viaturas, naquele que é o único incêndio que ainda motiva preocupações no país, tendo em conta o site da Proteção Civil.

O incêndio começou numa zona de mato na localidade de Palmeira às 20.50 de sexta-feira e envolveu 22 entidades, incluindo todas as corporações do Algarve.

O comandante Vaz Pinto, do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro, adiantou às 23.u30 desse dia que o incêndio deflagrou numa "bolsa do grande incêndio [de agosto, em Monchique], que não ardeu", numa "área de elevada perigosidade".