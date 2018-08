Monchique: casas de habitação permanente destruídas

Depois de se ter dissipado parte do fumo que se acumulou durante a noite e com novo fogo à vista, os meios aéreos voltaram a levantar para combater as chamas, apurou o DN.

O fogo rural que deflagrou naquela zona na sexta-feira já consumiu entre 15.000 e 20.000 hectares, mas já foi considerado dominado em 95% do seu perímetro, mas os 5% que restam continuam a preocupar as autoridades. Há duas piores zonas continuam a ser as Caldas de Monchique e São Marcos da Serra.

"Os terrenos do norte da vila estão muito quentes e tememos que a qualquer momento possam reacender", afirma o presidente da Câmara de Monchique.

O autarca confirmou que há várias primeiras habitações destruídas e dezenas de segundas habitações também, mas não quis avançar com um número.

Rui André afirma que vai precisar do apoio do Estado para reconstruir o território.