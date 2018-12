Fim do ano na Madeira com 10 navios de cruzeiro e 40 voos extra

Os festejos do final do ano na Madeira atrairão este ano dez navios de cruzeiro e turistas que levam à realização de 40 voos extra, com os portos da Madeira e a ANA-Aeroportos a estimarem a chegada de cerca de 40 mil visitantes.

O número de navios será o mesmo do ano passado, 10 ao todo que este ano aportarão ou ficarão fundeados ao largo para a noite da passagem do ano, mas a Administração dos Portos da Madeira (APRAM) estima que tragam 25 mil passageiros mais nove mil tripulantes, com o número de passageiros a aumentar em relação ao ano passado.

Aquando das doze badaladas e o início do tradicional fogo de artifício, estarão no porto do Funchal dois navios, o "Ventura" no cais sul e "Marella Dream" no cais norte. Os restantes ficarão fundeados ao largo.

Os 10 navios que estarão na passagem de ano na Madeira são: AIDAnova, Balmoral, Columbus, Ventura, Queen Victoria, Marella Dream, Marco Polo, Zenith, AIDAstella e Mein Schiff 1.

Quanto aos voos e de acordo com os dados fornecidos à Lusa pela ANA, este ano a Madeira recebe 40 voos extra, num total estimado de mais de seis mil passageiros.

Desde o dia 19 de dezembro deste ano - altura em que a companhia de baixo custo Easyjet fez dois voos extra - e até dia 3 de janeiro de 2019, são 40 os voos extra, provenientes de Lisboa, Porto e Ponta Delgada que chegam ao Aeroporto Cristiano Ronaldo.

O número total de passageiros poderá aumentar já que a companhia de bandeira portuguesa irá operar alguns destes voos com um Airbus A330, com capacidade para 268 passageiros, segundo os dados fornecidos pela ANA.