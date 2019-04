Ferro Rodrigues diz que as suas declarações sobre os media foram mal interpretadas

Trata-se de um equívoco, esclarece Ferro Rodrigues. Em nota enviada à revista Jornalismo e Jornalistas, à qual tinha dado anteriormente uma entrevista, durante a qual fez as referidas declarações, Ferro Rodrigues, lamenta o equívoco e afirma que foi erradamente interpretado.

Na nota, o presidente da Assembleia da República afirma que pelo facto de existir uma lei que "regula a transparência da titularidade, da gestão e dos meios de financiamento das entidades (...) de comunicação social, tendo em vista a promoção da liberdade e do pluralismo de expressão e a salvaguarda da sua independência editorial perante os poderes político e económico", isso não resolve só por si a questão de saber quem são os proprietários de determinados meios de comunicação social, já que essa informação não é prestada diretamente ao cidadão.

O esclarecimento surge na sequência de críticas do ex-ministro Poiares Maduro às suas declarações na referida entrevista. O antigo ministro que teve a tutela da Comunicação Social no governo de Passos Coelho, acusou Ferro Rodrigues de "ignorância", por desconhecer, como escreveu num post, no Facebook, que "desde o final da última legislatura que é obrigatório o que o presidente da AR exige..."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Para Ferro Rodrigues, no entanto, e como esclarece na sua nota, devem ser envidados esforços para garantir maior transparência no que respeita à propriedade dos meios de comunicação social, já que é grande a opacidade na informação prestada aos cidadãos.