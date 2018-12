Falta de luz no Garcia de Orta leva heli do INEM a aterrar no relvado do Cova da Piedade

Imagens do heli a aterrar no relvado do Cova da Piedade

Um helicóptero do INEM foi obrigado a aterrar no campo de futebol do clube desportivo Cova da Piedade por falta de iluminação no heliporto do Hospital Garcia de Orta, em Almada.

As imagens do helicóptero a aterrar no relvado do Cova da Piedade foram disponibilizadas na conta de Facebook do clube. No post explica-se que tal aconteceu "devido ao facto de durante a noite o heliporto do Hospital Garcia de Orta não ter iluminação". E adianta que transportava uma senhora idosa que carecia de cuidados médicos urgentes.

De acordo com o Expresso, trava-se de uma mulher de 72 anos vinda do Hospital de Évora.

O DN tentou, em vão, contactar a unidade hospital de Almada.