Explosão numa central elétrica em Águeda provoca um ferido grave

Um homem ficou esta sexta-feira gravemente ferido numa explosão de uma central elétrica em Segadães, concelho de Águeda, segundo revelou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

A explosão de um transformador deu-se por volta das 9:00 quando decorriam trabalhos de manutenção na central elétrica de Barrosinhas, situada na União de Freguesias da Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, no concelho de Águeda. O fenómeno de explosão não foi seguido de incêndio, segundo disse fonte do CDOS de Aveiro ao DN.

Para o local foram deslocados 22 homens e oito viaturas dos bombeiros, tendo sido acionados os meios para transportar a vítima para receber assistência hospitalar.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De acordo com a mesma fonte do CDOS de Aveiro, o ferido está a ser acompanhado no Hospital de Coimbra.