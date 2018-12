Explosão em Peniche faz quatro feridos graves

Uma explosão de gás, em Peniche, no exterior de uma residência universitária fez seis feridos, quatro dos quais estão em estado grave, tendo sofrido queimaduras.

Os feridos "são todos técnicos de empresas que estavam a proceder a trabalhos de manutenção na conduta no exterior do edifício", disse ao DN o vice-presidente da câmara de Peniche, Mark Ministro, que se encontra no local.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No local encontram-se dois helicópteros, quatro ambulâncias e dois veículos de emergência médica. Três dos feridos graves vão ser transportados para Coimbra, enquanto o outro vai para Lisboa, para o Hospital de Santa Maria, soube o DN.

De acordo com o vice-presidente da câmara de Peniche, "não há qualquer ferido entre a comunidade estudantil e, aparentemente, também não ocorreu qualquer dano no edifício", que está localizado na Avenida Paulo VI, próximo das piscinas municipais de Peniche. "Vai, no entanto, ser feita uma vistoria técnica para confirmar essa informação",sublinhou o autarca,

O alerta foi dado às 12:45 e a rua mantém-se, por enquanto, fechada ao trânsito, estando a ser prestada "assistência assistência aos feridos", indicou ainda Mark Ministro.