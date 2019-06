Estrangeiro que transportava droga no organismo morre no aeroporto

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou que recusou esta sexta-feira a entrada a um estrangeiro no Aeroporto de Lisboa "por não ter a comprovação do objetivo da estadia em território nacional". Este acabou por "entrar em colapso devido a complicações decorrentes do transporte de estupefacientes no interior do seu organismo"

O passageiro encontrava-se no guichet de admissão no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT) do aeroporto quando colapsou. Diz o SEF que foram acionados todos os mecanismos médicos, nomeadamente com a intervenção do INEM, para reanimar o cidadão, mas este acabaria por falecer. Eram 12:40.

Estava um outro cidadão estrangeiro na mesma fila e que, ao se aperceber do sucedido, declarou que também ele transportava droga no organismo, no caso, 90 bolotas de produto estupefaciente.

Foi transportado para o Hospital de São José, em Lisboa, onde ficará em observação e, posteriormente, "será entregue à Polícia Judiciária, assim como o produto estupefaciente", diz o SEF.