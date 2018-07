Estes são os dez mais ricos de Portugal

As aventuras na prisão dos multimilionários brasileiros

Com fortunas que variam entre os 4502 milhões de euros da viúva de Américo Amorim (a mulher mais rica de Portugal) e da família Amorim e os 612 milhões do dono do grupo de materiais de construção Ferpinta, o top dez dos mais ricos conta com negócios bem diversificados.

Na quinta-feira, numa edição especial, a Forbes Portugal vai pela primeira vez revelar a lista dos Mais Ricos de Portugal, que inclui 45 milionários com uma fortuna agregada superior a 24 mil milhões de euros - o equivalente a cerca de 13% do produtor interno bruto do país.

"Da lista fazem parte empreendedores, investidores e empresários de vários ramos de atividade. Do turismo ao mundo tecnológico, da energia ao desporto, há de tudo um pouco", descreve a publicação, acrescentando que se muitos receberam impérios já feitos, cabendo-lhes a tarefa de os tornarem ainda maiores, "outros construíram autênticos gigantes a partir do zero".

Ainda que não esteja incluído entre os dez maiores, Jorge Mendes, dono da Gestifute, integra a lista dos 45 mais ricos do país, com uma fortuna avaliada em 157 milhões de euros, sendo o nome mais mediático. António Alexandrino de Oliveira Daniel é o menos conhecido do grande público, que poderá ficar a conhecer melhor na edição de julho/agosto da Forbes Portugal, que chega às bancas na quinta-feira.

Veja na galeria acima qual o valor das dez maiores fortunas e conheça as áreas em que se movem os nossos milionários.