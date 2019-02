Está a chegar um fim-de-semana de primavera

Dias quentes e noites frias é que o que IPMA anuncia para os próximos dias. No fim de semana, os valores da temperatura máxima irão variar "entre os 20 a 26ºC e entre 17 a 20°C nas regiões do interior Norte e Centro", refere o IPMA no comunicado em que também alerta para a agitação marítima e as noites frias.

Estes valores previstos da temperatura máxima estão acima do valor médio para esta época do ano, sendo 7 a 9°C acima da normal no domingo, dia 24, que será o dia com temperatura mais elevada. Nada, no entanto, que o meteorologista Ricardo Tavares considere "fora do normal".A partir da tarde de hoje, irá haver um aumento da agitação marítima em toda a costa ocidental e sul do Algarve. Ricardo Tavares, meteorologista do IPMA avisa a população para ter cuidado com o mar, pois, apesar do tempo ser convidativo a passeios pela praia, "as ondas poderão atingir os 3,5 metros". Uma dimensão que, embora abaixo do que o IPMA considera perigoso (4 metros), já motiva uma recomendação do meteorologista, "as pessoas devem estar atentas".

O meteorologista informou o DN que embora exista um aumento da temperatura, o "arrefecimento noturno também será maior".