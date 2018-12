Duas pessoas eletrocutadas em cabo de média tensão em Rio Maior

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior, Paulo Cardoso, disse à Lusa que o acidente ocorreu cerca das 8:30, em Cidral, nos arredores da cidade, tendo as vítimas, dois homens, sido assistidas no local por equipas especializadas do Hospital das Caldas da Rainha.

Tendo em conta as condições meteorológicas, que impedem o recurso a um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), as duas vítimas vão ser transportadas de ambulância para o Hospital de Santarém, de onde poderão ser encaminhadas para a unidade de referência para tratamento de queimados, disse a fonte.

Ao DN, fonte dos Bombeiros de Rio Maior disse que o acidente terá sido provocado "provavelmente pelo contacto com algo metálico na linha de média tensão" e esclareceu que, após intervenção de equipa médica no local, um dos feridos graves melhorou a situação clínica.