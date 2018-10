Dois feridos após comboio abalroar automóvel em Sines

Duas pessoas sofreram esta segunda-feira ferimentos ligeiros após um comboio que circulava na linha ferroviária de acesso à refinaria de Sines (Setúbal) ter abalroado um automóvel, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo a mesma fonte, os dois feridos foram transportados para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal.

O comboio de transporte de mercadorias perigosas circulava na linha de acesso à refinaria, que ficou temporariamente cortada, adiantou a fonte dos bombeiros, enquanto o automóvel, de acordo com fonte da GNR, transitava num caminho florestal quando atravessou a linha ferroviária.

O alerta para o abalroamento ferroviário foi dado às 09:59.

As operações de socorro mobilizaram operacionais dos Bombeiros Voluntários de Sines, apoiados por quatro veículos e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do HLA, além da GNR, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.