Dois estrangeiros detidos no aeroporto de Lisboa com cocaína no organismo

SEF deteve três pessoas no aeropporo de Lisboa, duas por tráfico de droga

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, esta segunda-feira, no Aeroporto de Lisboa, dois cidadãos estrangeiros por tráfico de estupefaciente transportado no próprio organismo.

Um cidadão declarou transportar 150 cápsulas de cocaína, tendo expelido oito no momento da entrevista. O segundo disse ter ingerido 84 cápsulas de cocaína, expelindo 34 no decorrer do interrogatório.

Ambos os passageiros foram entregues à Polícia Judiciária.

No domingo, o SEF detetou no mesmo aeroporto, um cidadão estrangeiro com um bilhete de identidade fraudulento, emitido por Itália, durante o controlo de um voo para Dublin. Foi detido para ser presente ao juiz.