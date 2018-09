Dois bairros portugueses constam entre os 40 "mais cool" da revista Time Out

A Time Out recorreu às opiniões de editores e especialistas e escolheu os 50 bairros mais cool do mundo.

Num artigo publicado pela revista de turismo constam duas representações portuguesas. Uma delas é o Príncipe Real, em Lisboa, que surge na quinta posição, e muito têm contribuído os bares, as lojas populares, as discotecas e a feira orgânica, que se realiza todos os sábados no jardim.

Por outro lado, no 31º posto encontra-se a rua de Cedofeita, no Porto, que supera locais como Miami ou São Francisco, nos EUA. Quem visita este local destaca a culinária internacional, os museus e as galerias de arte contemporânea, bem como as lojas de produtos gourmet.