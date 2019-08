Dez horas de reunião terminam sem acordo. Sindicato mantém greve

Foram mais de dez horas de reunião entre os representantes do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que terminaram já na madrugada deste sábado sem um acordo. A greve mantém-se.

O Sindicato garante que a proposta que apresentou com acordo do governo foi rejeitada pela Antram. Esta diz, por seu lado, que as condições que apresentou ao SNMMP foram as mesmas que ofereceu e foram aceites pela Fectrans e Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM).

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Francisco São Bento, bem com o assessor jurídico desta estrutura sindical, Pedro Pardal Henriques, estiveram longas horas reunidos com o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, para estabelecer as bases para uma negociação e uma possível suspensão da greve, que começou na segunda-feira.

Nesta reunião esteve também Bruno Fialho, dirigente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), o novo mediador do sindicato dos motoristas de matérias perigosas para ajudar neste conflito laboral.

À chegada ao Ministério das Infraestruturas, Francisco São Bento afirmava que a greve só seria suspensa caso existissem condições para uma nova negociação e se todas as partes deste conflito estivessem na reunião desta tarde.

"Uma vez que haja reunião de negociações, a greve será desconvocada, aliás suspensa até à meia-noite de domingo", afirmou Francisco São Bento, deixando claro, no entanto, que se a negociação não avançar, "a greve mantém-se".

Em comunicado, e quatro horas depois de ter garantido que não iria levantar a greve, o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas deu o dito por não dito e anunciou a disponibilidade para a sua suspensão. A justificação foi a de que terá sido nomeado um mediador da Direção Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT) para dar início às negociações com a Antram.

"O SNMMP - Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas - considera que face à nomeação, hoje, de um mediador da DGERT para dar início às negociações com a Antram, entendeu que estão criadas as condições necessárias para todas as partes se sentarem à mesa", diz o sindicato, em comunicado.

"Queremos deixar claro ao país e às partes que sempre estivemos de boa-fé neste processo, anunciamos, desde já, a suspensão temporária da greve a partir da hora de início da reunião a ser convocada pelo Governo, suspensão essa que produzirá os seus efeitos até ao Plenário Nacional de Motoristas de Cargas Perigosas, marcado para o próximo domingo", escreve o sindicato.

Quatro horas antes deste anúncio, o presidente do Sindicato, Francisco São Bento garantia que a paralisação era para manter "até que se chegue a uma conclusão" e recusava a ideia de isolamento, depois de o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias ter chegado a acordo com a Antram e abandonado a luta.

"Duros como o aço"

"Não estamos isolados. Temos os trabalhadores mobilizados. Não se deixam vergar. Estamos aqui duros como o aço", disse esta manhã de sexta-feira o presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento.

O responsável sindical demarcava-se assim da decisão do Sindicato dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), que também tinham aderido à greve, e que na quinta-feira à noite chegaram a acordo com a Antram, a associação patronal do setor. Francisco São Bento reconheceu não saber as razões da desistência do SIMM, mas garantiu que no caso dos motoristas a paralisação é para manter.

Francisco São Bento recusava aí a ideia de negociar com a Antram suspendendo a greve. "Vamos continuar até que se chegue a uma conclusão", garantiu. Admitiu ao mesmo tempo que a greve "poderá durar uma semana, um mês, um ano se for necessário".

Na quinta-feira, o sindicato dos motoristas de matérias perigosas fez um requerimento a solicitar a mediação do Governo, mas a Antram não aceitou fazer parte deste mecanismo legal, previsto no Código do Trabalho, com a greve a decorrer. Perante esta posição dos patrões, o secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, disse aos jornalistas que a mediação não era "viável" e o processo terminava.

No mesmo dia, o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), que também estava em greve, chegou a acordo com a Antram e desconvocou a paralisação. O ministro das Infraestruturas congratulou-se com este desfecho, à semelhança do que já tinha acontecido com a Fectrans, e apelou ao sindicato dos motoristas de matérias perigosas para a desconvocação da greve de modo a juntar-se ao processo negocial. "O país inteiro espera pelo fim da greve", disse Pedro Nuno Santos.

O primeiro-ministro, António Costa, também saudou o acordo entre a Antram e o SIMM. "Conseguiram alcançar o que todos ambicionámos: o fim da greve e o início das negociações entre as partes. O diálogo faz o seu caminho, devolvendo tranquilidade aos portugueses", escreveu o chefe do governo no Twitter.

Numa segunda publicação nesta rede social, António Costa, disse esperar que "este exemplo inspire todos". "Que ninguém fique isolado numa greve estéril que compromete o diálogo", acrescentou.