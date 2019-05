Detido por terrorismo em Alcochete é candidato nas europeias

Há mais um pedido de afastamento do juiz do processo de Alcochete

Elton Camará está detido há praticamente 12 meses, acusado de ter feito parte do grupo de adeptos do Sporting que a 15 de maio atacaram a Academia do clube em Alcochete. Quase um ano depois volta a ser notícia por ser candidato às eleições para o Parlamento Europeu marcadas para dia 26. Este elemento da Juventude Leonina surge no sétimo lugar da lista do Partido Trabalhista Português (PTP), a sua estreia nestas andanças políticas, que não ficará marcada por nenhuma intervenção em campanha eleitoral ou mesmo declaração, pois está na prisão do Montijo.

Na próxima segunda-feira vai sair do estabelecimento prisional para ser interrogado pelo juiz Carlos Delca na fase de instrução do processo - os dias 13 e 14 estão reservados para o magistrado do Barreiro ouvir os 17 detidos cujo pedido de abertura de instrução foi aceite, incluindo o antigo presidente do clube Bruno de Carvalho - mas sobre esta participação na campanha eleitoral não se deverá ouvir uma palavra.

A presença em tribunal antecede em 13 dias a escolha dos representantes nacionais no Parlamento Europeu, eleições a que concorre na lista do PTP liderada por Gonçalo Madaleno. E na semana em que vai votar, pois como recluso teve de pedir à Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna para exercer este direito por antecipação. Agora entre 13 e 16 de maio, num dia previamente decidido, vai deslocar-se à prisão do Montijo o presidente da autarquia Nuno Canta [a legislação prevê esta situação] ou um seu representante para garantir que o detido vota.

A presença de Camará entre os 21 candidatos efetivos do partido - no processo de Alcochete está acusado dos crimes de sequestro (classificados como terrorismo), ameaça agravada, ofensa à integridade física, dano com violência, detenção de arma proibida agravado e introdução em lugar vedado ao público - é justificada pelo cabeça-de-lista como um alerta para "o excesso de prisão preventiva que é um problema estrutural da justiça portuguesa".

"A prisão preventiva é demasiado utilizada em Portugal e afeta bastante os direitos dos cidadãos. Queremos mostrar que as pessoas que estão privadas da liberdade também têm direitos e todas as qualidades cívicas", frisou ao DN Gonçalo Madaleno, o advogado que surge como o número um do PTP, partido que nas eleições europeias anteriores (2014) obteve 0,69% dos votos, ou seja, 22 531.

Gonçalo Madaleno, cabeça-de-lista do PTP às eleições europeias, garante que a inclusão de Elton Camará na candidatura é uma forma de chamar a atenção para o uso excessivo "da prisão preventiva em Portugal". © Direitos reservados

A legislação eleitoral não impede a candidatura de uma pessoa que esteja detida preventivamente, como adiantou ao DN a Comissão Nacional de Eleições. A lei n.º 14/87, de 29 de abril, estabelece como único impeditivo para fazer parte de uma lista os "cidadãos que estejam privados de direitos políticos, por decisão judicial transitada em julgado", sendo também inelegíveis "os militares e os elementos das forças militarizadas pertencentes aos quadros permanentes, enquanto prestarem serviço ativo", ou seja, os militares das Forças Armadas, GNR, Polícia Marítima e PSP. No entanto, há a hipótese de, no caso da GNR e PSP, poder ser feito um pedido de uma licença especial aos respetivos comandos para que estes autorizem a presença numa lista.

Perante estas disposições, a candidatura de Elton Camará foi aceite pelo Tribunal Constitucional. "Ele é membro do partido, a família sempre esteve ligada ao PTP, e acho que nos representará muito bem no Parlamento Europeu", frisou Gonçalo Madaleno.

Segundo o cabeça-de-lista, foi Elton que pediu para fazer parte da lista e esta é também uma forma de o agora detido se sentir "integrado, é uma mensagem de esperança pois não é fácil estar privado da liberdade". Referindo que o seu candidato tem como profissão ser cozinheiro - "tem carteira profissional" -, garante que é "uma pessoa com muitas qualidades, muito altruísta e carinhosa".