Detido mais um suspeito do ataque em Alcochete

E vão 37. Hugo Manuel da Silva Ribeiro é o mais recente detido por suspeita de envolvimento no ataque aos jogadores de futebol profissional do Sporting, na Academia de Alcochete. A detenção decorreu na tarde desta terça-feira na margem Sul do Tejo, mais propriamente na Charneca de Caparica.



Hugo Ribeiro foi um dos elementos afetos à Juventude Leonina que estiveram na Academia de Alcochete a 15 de maio, dia em que decorreram os trágicos incidentes.



O elemento detido nesta quarta-feira vai pernoitar nos calabouços do Comando da PSP em Moscavide. Nesta quarta-feira Hugo Ribeiro será presente, logo pela manhã, no Tribunal do Barreiro, ao juiz que tem ouvido os outros suspeitos. O Ministério Publico, sabe o DN, pede também a prisão preventiva para Hugo Ribeiro.