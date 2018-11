Despiste de trator em Alcácer faz três feridos

Três pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, no despiste de um trator agrícola com reboque em Alcácer do Sal, distrito e Setúbal, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Segundo o Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Setúbal, foi recebido um alerta pelas 07:38 para um despiste de um trator agrícola com reboque que transportava 30 pessoas, na localidade de Monte Novo do Sul, em Alcácer do Sal.

A mesma fonte acrescentou que o ferido grave foi transportado para o hospital do Litoral Alentejano. Duas outras pessoas ficaram feridas sem gravidade.

No local estiveram 10 operacionais apoiados por cinco viaturas dos bombeiros de Alcácer, GNR e INEM.