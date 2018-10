Temperatura cai na sexta e pode levar neve à Serra da Estrela. Algarve escapa ao frio

Se o calor desta segunda-feira o faz congeminar planos de praia para o fim de semana, é melhor esquecer. As temperaturas vão descer ligeiramente durante a semana e, a partir de sexta-feira à tarde, haverá mesmo uma descida abrupta.

"A partir de sexta-feira, por influência de uma corrente bastante intensa de norte, que vai transportar um ar polar, um ar mais frio, a temperatura vai descer. Essa é a informação disponível neste momento", começou por contar ao DN a meteorologista do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), Patrícia Gomes, que anuncia igualmente a chegada de vento forte.

"Para sexta-feira prevê-se a diminuição da temperatura máxima e a partir de sábado tanto da mínima como da máxima. Associada a esta corrente de norte, prevê-se que haja um aumento da intensidade do vento, o que vai originar uma sensação térmica desconfortável. As temperaturas mínimas, no sábado, poderão ser negativas em alguns locais do interior, mas nada de muito abaixo de 0ºC. No litoral poderão variar entre os 8ºC e os 10ºC. No sábado, tirando o Algarve, para onde se preveem temperaturas a rondar os 20ºC, todo o território terá temperaturas máximas inferiores a 20ºC. Isto é quase uma certeza", frisou, admitindo alguma chuva e... a queda de flocos de neve nos pontos mais altos de Portugal continental.

"No sábado poderá haver alguma precipitação, de uma forma geral fraca, na região norte e centro. E, em alguns locais, como as serras da Estrela e do Gerês, poderemos ter os primeiros flocos de neve. Mas ainda há alguma incerteza", avisa Patrícia Gomes, que indica o Algarve como escapatória à vaga de frio que aproxima: "No Algarve a máxima não desce tanto como no resto do país, mas as mínimas descem um bocadinho, prevendo-se que cheguem aos 11º C. O outono já cá estava, mas parece que vamos ter um cheirinho quase de inverno no fim de semana."