Um mortos e um ferido em desabamento num prédio em Lisboa

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida num desabamento num prédio em obras junto à Avenida D. Carlos I, em Lisboa, segundo confirmou ao DN fonte do INEM.

"Trata-se de um acidente trabalho. Já foi retirado um homem de 61 anos, com ferimentos ligeiros, e transportado ao hospital de São José", afirmou fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

A vítima morta é um homem de 60 anos, cujo óbito já foi confirmado pelo INEM. O acidente aconteceu devido à queda de uma laje na obra.

O alerta chegou aos Regimento de Sapadores às 17:16.

O trânsito está totalmente cortado na rua do Merca-Tudo, condicionado na Calçada Marquês de Abrantes e cortado numa das vias da Avenida D. Carlos I, nas imediações do local do acidente.