Demitiu-se diretor da unidade de investigação criminal da PJ Militar

A nomeação de um novo diretor-geral da Polícia Judiciária Militar, Paulo Isabel, levou o diretor da unidade de investigação desta força policial, Marques Alexandre, a pedir a demissão.

A notícia é avançada pela TSF, que cita duas fontes. Em causa estará o facto de, apesar de ambos terem a mesma patente, equivalente à de coronel, o primeiro ter menos três anos de serviço do que o segundo.

De acordo com a TSF, Marques Alexandre não aceita ficar sob o comando de um diretor-geral menos antigo.

A nomeação do novo diretor da Polícia Judiciária Militar por parte do ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, surge após a detenção do até agora responsável desta polícia, Luís Augusto Vieira, no âmbito do caso do desaparecimento de material de guerra dos paióis de Tancos.