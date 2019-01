Cristina vence Goucha e SIC ganha o dia à TVI

Segundo os dados da GFK, a estreia do programa de Cristina Ferreira alcançou um share de 35,8%, enquanto Manuel Luís Goucha apenas se ficou pelo 24,7%. A Praça da Alegria, da RTP, conseguiu alcançar apenas 7,3% dos espetadores que àquela hora estavam a ver televisão.

A vitória na estreia de Cristina Ferreira nas manhãs do canal de Carnaxide trouxe também uma vitória à SIC no total do dia de ontem. A SIC fez 19,6% de share e a TVI ficou com 18,8%. Na verdade, o canal de Balsemão não só derrotou a TVI no programa da manhã como também venceu os dois momentos noticiosos do dia. O Primeiro Jornal (SIC) teve 29,5% de share contra os 27,2% do Jornal da Uma (TVI). O Jornal da Tarde da RTP teve 12,3%.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nos telejornais das 20h00, o cenário repetiu-se, com o Jornal da Noite da SIC a conseguir 21,4% de share e o Jornal das 8 (TVI) a obter 19,1%. O Telejornal (RTP) alcançou 15,6% de share.

No campeonato das telenovelas a TVI venceu. O Valor da Vida (23,7%) e A Teia (21,6%) fizeram melhores números que as concorrentes da SIC, Alma e Coração (19,3%) e Vidas Opostas (17,5%).