Corpo de homem com cerca de 51 anos encontrado do rio Tua

O corpo de um homem de 51 anos foi esta quinta-feira encontrado no rio Tua, na zona da aldeia da Sobreira, concelho de Murça, disse fonte da GNR.

A fonte referiu que a família do homem, residente na Sobreira, deu o alerta para o desaparecimento esta manhã e que, pelas 09:00, o seu corpo foi detetado no rio Tua. De acordo com esta força policial, não há, para já, indicações da causa da morte.

Para o local foram mobilizados, segundo a página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), 15 operacionais, entre bombeiros de Murça e militares da GNR, e sete viaturas.