Contratados 56 trabalhadores, mas sindicato dos estivadores mantém greve

Greve dos estivadores no porto de Setúbal

A ministra do Mar anunciou esta sexta-feira que vão ser contratados mais 56 estivadores para o Porto de Setúbal, mas a greve vai continuar, de acordo com a informação avançada pela SIC Notícias.

Ana Paula Vitorino adiantou que houve um avanço nas negociações, mas o Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística (SEAL) exige a resolução de problemas nos outros portos do país. Por agora, as negociações estão suspensas.

Em comunicado, a Operestiva, a empresa de trabalho portuário de Setúbal, diz que "não foi possível chegar a acordo", por razões às quais diz ser "totalmente" alheia.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"O único obstáculo à conclusão do acordo foi a intransigência dos representantes sindicais quanto ao Porto de Leixões e Sines. Estas são circunstâncias as quais a Operestiva e o Porto de Setúbal são totalmente alheios", afirmou a empresa, acrescentando que esta situação prejudica "gravemente todos os trabalhadores" do porto.

Segundo a Operestiva, o Porto de Setúbal deverá registar uma quebra de 70% na carga movimentada na próxima semana e "existe uma fuga consistente de clientes para outros portos, nomeadamente espanhóis". Perante este cenário, a empresa admite ter de avançar com uma avaliação da sua viabilidade económica, garantindo "salvaguardar todos os direitos dos seus trabalhadores".