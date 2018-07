Cônsul na Florida volta a ajudar bombeiros portugueses

"Gostava de poder ajudar todos os bombeiros de todo o país... Vou ajudando à medida que consigo", disse há dois meses em Alvaiázere o cônsul honorário de Portugal na Florida, quando apadrinhava o carro-tanque que ajudou a recuperar com um donativo de 15 mil euros. Na última semana, Caesar dePaço voltou àquela terra para entregar novo donativo aos bombeiros.

Acompanhado desta vez pela família - a mulher, Deanna, e as filhas Valentina (8 anos) e Vittoresa (1 ano), e o sobrinho -, mas também pela sua braço-direito, Maria João Ávila, e pela deputada do PSD Teresa Morais, que tem tido igualmente um papel importante na sensibilização para as necessidades dos bombeiros depois dos terríveis fogos do ano passado, o cônsul honorário deixou desta vez um cheque de 10 mil euros à corporação.

"Ficou decidido que este segundo donativo seria para a ajuda à compra de mais um veículo", explicou durante o almoço que ofereceu num restaurante local Caesar dePaço, que já antes, em dezembro, deixara a sua marca nos bombeiros de Carnaxide, com uma contribuição de 16 mil euros para garantir a reparação de um autotanque.

E porque a generosidade deste verdadeiro diplomata não parece conhecer limites, antes de ir embora o cônsul deixou em Alvaiázere mais uma promessa de ajuda. De visita às obras que estão a decorrer no quartel, Caesar dePaço decidiu garantir mais um donativo a rondar os 10 mil euros (subindo para 35 mil o valor já disponibilizado àquela corporação) para que, no final das obras, se possa equipar com tudo quanto for necessário os quartos de dormir para os bombeiros que ali têm de pernoitar.

Nascido nos Açores, Caesar dePaço foi escolhido há 15 anos para cônsul honorário de Portugal na Florida e arregaçou as mangas na sua missão de ajudar não só os emigrantes portugueses como a comunidade local - independentemente da nacionalidade - e sem nunca perder de vista as prioridades e necessidades do seu país. Que será sempre Portugal.

Fundador de uma empresa de nutracêuticos nos Estados Unidos, onde chegou ainda miúdo e onde vive hoje com a família, em Miami, Caesar dePaço decidiu repartir o sonho americano com quem mais precisa - seja de que lado do oceano for. E tem sido uma ajuda de peso junto dos bombeiros, depois dos fogos do ano passado.