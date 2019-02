Condutor em contramão detido após abalroar dez viaturas e um autocarro

Um condutor foi detido nos Olivais, em Lisboa, após ter percorrido uma rua em contramão e ter embatido com o seu automóvel em dez viaturas, que estavam estacionadas, e num autocarro da Carris.

O incidente ocorreu cerca das 16.25 e causou a revolta de muitos populares no local, já que indicaram que durante a manhã o mesmo indivíduo tinha percorrido a rua Cidade de Bissau, junto ao Shopping dos Olivais, a alta velocidade.

Os contornos ainda estão por esclarecer. O homem, que terá nacionalidade britânica segundo a CMTV, foi detido largos minutos depois de ter embatido nos carros estacionados. Terá permanecido no interior do carro após as colisões e a PSP teve de o retirar da viatura que tem matrícula estrangeira. Uma mulher terá sofrido ferimentos ligeiros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No local estão ainda vários agentes da PSP.