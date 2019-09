Condolências aos familiares de piloto que morreu em Valongo

Presidente da República enviou condolências à família do piloto que morreu no combate a um incêndio

"Foi com grande consternação que o Presidente da República acabou de receber a trágica notícia que dá conta da queda de um Celca durante o combate a um incêndio na zona de Valongo, da qual resultou, infelizmente, a perda de vida do piloto, dirigindo por isso aos seus familiares e amigos uma palavra de sentidas condolências"", lê-se na página oficial do Presidente da República.

Marcelo Rebelo Sousa faz, ainda, um agradecimento a "todos os homens e mulheres que estão no terreno, mesmo perante um momento tão difícil como o da perda de um colega e concidadão, por continuaram a sua exigente missão de proteger o próximo".

O primeiro-ministro António Costa também transmitiu o seu "profundo pesar" pela morte do capitão Noel Ferreira"Foi com profundo pesar que tomei conhecimento do falecimento do capitão Noel Ferreira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Cete. , Paredes, que operava um helicóptero de combate a incêndios ao serviço da Afocelca", escreveu o primeiro-ministro, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na mensagem, António Costa referiu que transmitiu "os sentidos pêsames à família e amigos e uma palavra de agradecimento e confiança a todos os que diariamente dão o seu melhor neste combate que é todos".

Também o ministro da Administração Interna "manifesta profundo pesar pela morte do capitão Noel Ferreira.", transmitindo "um voto de solidariedade aos familiares, amigos e colegas da vítima".

Eduardo Cabrita destaca "a dedicação de Noel Ferreira, ao longo de muitos anos, como comandante de bombeiros e como piloto, ao serviço dos portugueses e da sua segurança".

O ministro cancelou a deslocação a Almeirim, para visitar o Comando Distrital das Operações de Socorro, prevista para esta sexta-feira.

A Afocelca, a empresa para onde trabalhava, emitiu um comunicado, expressando o "mais profundo pesar à família e amigos da vítima". É entidade parceira no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, papel que também é destacado pelo ministro da Administração Interna

Com este acidente, contabilizam-se pelo menos cinco desastres com helicópteros de combate a incêndios durante este ano, depois de se terem registado situações em Pampilhosa da Serra (Coimbra), Tomar, distrito de Santarém (Castelo do Bode), na barragem do Beliche, no Algarve, e no Sabugal, distrito da Guarda.