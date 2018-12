Condenado a 16 anos de prisão por asfixiar até à morte a ex-companheira

Julgamento decorreu no Tribunal de São João Novo, no Porto

Um homem de 57 anos foi condenado esta terça-feira a 16 anos de prisão após ser considerado culpado do homicídio qualificado da ex-companheira, no Porto. O tribunal considerou ter ficado provado que o arguido "não aceitava que a vítima tivesse uma relação amorosa com o patrão" da pastelaria onde trabalhava e que esse foi o principal motivo para o crime ocorrido em 2017.

Luís Gonçalves, que não prestou declarações durante o julgamento, foi a última pessoa a ser vista com a vítima, em 30 de outubro do ano passado, como provam imagens de videovigilância. Tinham uma relação próxima após terem sido companheiros. O corpo só foi encontrado no quarto da vítima, Ana Estreito, 40 anos, no dia 6 de outubro. Para a condenação, os juízes do Instância Central Criminal do Porto consideraram válida a reconstituição feita pelo arguido com a Polícia Judiciária, em que descreveu a forma como executou o crime. A juíza-presidente explicou que o coletivo valorou a reconstituição, em que o homem indicou de forma exata como ocorreram os factos, como a asfixiou e em que posição deixou o corpo. Em tribunal, ficou em silêncio.

Tendo em conta que o arguido agiu com dolo e desprezo pela vida humana, o acórdão realça ainda que Luís Gonçalves "colocou uma peça de roupa nas vias respiratórias até que a vítima deixasse de respirar". Para isto se concretizar, "a energia despendida é enorme", superior a disparar uma arma o que deixa claro, para o tribunal, a frieza da execução. Além disso não evidenciou remorso nem arrependimento.

A advogada de defesa, Poliana Ribeiro, adiantou que irá recorrer por considerar que não há prova suficiente para condenar o arguido. Critica a valoração da reconstituição efetuada à noite e sem a presença de advogado, com participação apenas de inspetores da PJ e do arguido. Nas alegações finais, a advogada já tinha dito ser "perigoso" e "violador" dos direitos do arguido condenar com base na exclusão de terceiros e não em provas concretas contra o acusado. E recordou o caso de Armindo Castro, um estudante condenado por homicídio da tia, em 2012, em Famalicão, porque confessou o crime que, afinal, não cometera. Soube-se, em 2014, já quando cumpria pena que a mulher tinha sido morta por um assaltante que entrara na residência da vítima.

O arguido foi absolvido do crime de furto simples, cuja acusação resultava do dinheiro que Ana Estreito tinha consigo e que desapareceu, tendo a PJ apreendido ao suspeito uma quantia que apontou ter origem no furto. O tribunal considerou que o MP não devia ter feito a acusação deste crime já que está dependente de queixa, neste caso a ser feita pelos familiares diretos da vítima.