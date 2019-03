Começa hoje a primavera e sexta chegam as temperaturas de verão

IPMA coloca três concelhos do distrito de Faro com risco "elevado" de incêndio

A primavera começa esta quarta-feira, dia 20 de março, às 21.58. A nova estação traz o bom tempo, com o IPMA a prever uma subida das temperaturas em todo o país. O fim de semana será quente e no domingo os termómetros podem mesmo atingir os 26 graus Celsius - o que representa uma subida de 7 graus em relação às temperaturas médias para esta altura (18/19 graus Celsius).

De acordo com Bruno Café, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aumento da temperatura deve-se à presença de um anticiclone com uma frente de Leste que atinge o território continental a partir de sexta-feira e que depois é substituído por outro - é por isso que o IPMA prevê que as temperaturas acima da média para esta época do ano se mantenham também na próxima semana.

Coimbra, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora - e toda a região interior do Alentejo - são os locais onde se irão verificar as temperaturas mais elevadas - já a partir de sexta-feira.

De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa, o Equinócio da primavera acontece esta quarta-feira às 21:58 (hora de Lisboa) no Hemisfério Norte e "prolonga-se por 92,789 dias até ao próximo Solstício que ocorre no dia 21 de junho às 16:54 horas. Os instantes estão referenciados à hora legal de Portugal continental e Região Autónoma da Madeira", refere a meteorologista do IPMA, Joana Sanches.

Na Região Autónoma dos Açores o Equinócio da primavera ocorre no dia 20 de março às 20:58 horas.

O equinócio, que é o instante em que o Sol, na sua órbita vista da Terra, cruza o plano do equador celeste, assinala o começo da primavera, no hemisfério norte, e do outono, no hemisfério sul. Nos equinócios, o dia e a noite duram o mesmo tempo.