Colisão provoca um morto e dois feridos em Peniche

Um homem morreu e duas outras pessoas ficaram feridas este domingo num choque frontal entre dois carros em Peniche, no distrito de Leiria, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros de Peniche.

A vítima mortal, com cerca de 40 anos de idade, era o condutor de um dos carros envolvidos na colisão, que ocorreu na estrada municipal que liga Peniche e Baleal, indicou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Peniche, José António Rodrigues.

Os dois feridos ligeiros recusaram ser transportados para uma unidade de saúde, acrescentou a mesma fonte.

Para o local do acidente, cujo alerta foi dado pelas 07:18 de hoje, foram mobilizados meios do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica) e da GNR, para além da corporação de voluntários de Peniche, no total de 13 operacionais, apoiados por seis viaturas, de acordo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.