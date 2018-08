Cinco carros mal estacionados alagados pelo mar em Vila Praia de Âncora

Cinco viaturas, estacionadas em zona proibida, em Vila Praia de Âncora, Caminha, ficaram esta quarta-feira alagadas pelo mar. Em declarações à agência Lusa, o capitão do Porto e Comandante da Polícia Marítima (PM) de Caminha, Pedro Miguel Costa, adiantou que "as viaturas foram todas recuperadas por pessoas que se encontravam na zona".

Os carros atingidos pela subida das águas do mar encontravam-se estacionados na rampa de acesso à água do Portinho de Vila Praia de Âncora, que serve de entrada e saída das embarcações de pesca."É a zona portuária da Docapesca. Existe sinalização de proibição de estacionamento", destacou o comandante.

Pedro Miguel Costa realçou que o incidente de hoje resultou da "falta de civismo e do incumprimento da sinalização" existente no local:"A sinalização está no local para ser cumprida", avisou, acrescentando que "este ano há um acréscimo muito grande deste tipo de infração. Se fosse necessário aceder ou sair do mar, numa situação de emergência, não era possível."

No total, a Polícia Marítima multou 98 carros mal estacionados, disse fonte daquela força policial.