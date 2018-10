Choque após perseguição em Gaia faz quatro feridos, dois PSP e dois civis

Um automóvel e uma viatura de intervenção rápida da PSP colidiram este sábado no nó Fojo, Canidelo, Vila Nova de Gaia, confirmou ao DN fonte da PSP do Porto. O acidente foi o culminar de uma perseguição policial. De acordo com a PSP, tratava-se de um "seguimento" que aconteceu depois de o condutor do veículo ligeiro, onde seguram três ocupantes, não ter obedecido a uma ordem de paragem da polícia durante uma operação de rotina.

Do acidente resultaram quatro feridos, dois agentes da PSP e dois civis, que foram transportados ao hospital por precaução mas sofreram apenas ferimentos ligeiros. O condutor do automóvel foi detido por "falta de habilitação legal para a prática de condução", disse fonte da PSP.

O acidente aconteceu perto do meio-dia. Ao início da tarde já não havia qualquer perturbação de trânsito no local.