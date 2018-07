Chefe do SEF em Albufeira detido por corrupção

O SEF é dirigido desde outubro por Carlos Moreira, na foto com o ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita

A detenção aconteceu esta manhã e surpreendeu os funcionários da delegação do SEF que viram o inspetor-chefe a ser detido por uma equipa da PJ. Em causa estão crimes de corrupção, alegadamente cometidos por este responsável no âmbito das suas funções. Trata-se do chefe da Delegação deste serviço de segurança.

Em maio, recorde-se foi detida uma outra inspetora na zona de Lisboa, juntamente com um advogado, constituída arguida por corrupção. Esta inspetora, que foi coordenadora do posto de Alverca, foi apanhada em flagrante a receber dinheiro de um advogado. Conforme o DN noticiou na altura, esta responsável já tinha sido alvo de um inquérito interno e de um processo disciplinar, pela anterior direção do SEF, liderada por Luísa Maia Gonçalves.

No entanto, o atual diretor nacional, Carlos Moreira, quando tomou posse em outubro passado, decidiu mandar arquivar o processo, tendo o SEF sido depois surpreendido com a investigação criminal visando a inspetora. O procedimento disciplinar interno arquivado detetou além de factos que podiam configurar crimes de corrupção, várias irregularidades na concessão de vistos, apontando responsabilidades até ao topo do SEF, incluindo uma subdiretora regional e um subdiretor nacional, ao tempo em que o SEF era dirigido por Beça Pereira.

Contactado pelo DN, o presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF confirmou o sucedido mas está "a aguardar mais informações" sobre o mesmo. "Em qualquer processo há uma questão que é fundamental que é a presunção de inocência, sendo certo que não compactuamos com quaisquer comportamentos ilícitos. Nessa medida tudo deve ser averiguado ao mais ínfimo pormenor, doa a quem doer", assinalou Acácio Pereira.

Questionado sobre se as políticas de prevenção de corrupção no SEF, polícia que já teve um ex- diretor nacional, Manuel Palos, julgado por suspeitas de corrupção (a sentença será conhecida em setembro), eram suficientes, Acácio Pereira remeteu outros comentários para mais tarde.

