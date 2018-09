Cerca de 13 quilómetros de fila na A2 entre Alcácer e Marateca

A Autoestrada 2 (A2) está na tarde de hoje com uma fila de cerca de 13 quilómetros, no sentido sul - norte, entre Alcácer do Sal e até próximo da Marateca, devido a um acidente, segundo a GNR.

Fonte do Comando-Geral da GNR explicou à agência Lusa, pelas 15:45, que o acidente de viação, envolvendo quatro viaturas, sem feridos, ao quilómetro 61 da A2, na zona de Alcácer do Sal, está na origem dos cerca de 13 quilómetros de fila, que se prolonga até ao quilómetro 74, já próximo da Marateca, concelho de Palmela, distrito de Setúbal.

A GNR conta que o trânsito está condicionado, pois circula-se apenas numa das três vias da A2, até que as quatro viaturas sejam retiradas e terminem os trabalhos de limpeza da via.

A colisão entre as quatro viaturas, ocorrida na tarde de hoje, causou apenas danos nas viaturas.