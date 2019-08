Casal morre atropelado em Vila Real de Santo António

Dois bombeiros atropelados após acidente com um morto na A1

Um casal morreu na quinta-feira atropelado na estrada nacional 125, em Vila Real de Santo António, distrito de Faro, disse esta sexta-feira à agência Lusa fonte da GNR.

"Tratavam-se de dois feridos graves, um homem e uma mulher, vítimas de atropelamento, que vieram a morrer no hospital", afirmou a mesma fonte, explicando que a GNR investiga as circunstâncias do acidente.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro, o acidente ocorreu em Aldeia Nova, freguesia de Monte Gordo, e o alerta chegou às autoridades às 20:32.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ao local acorreram 19 operacionais e oito viaturas, da GNR, dos Bombeiros de Vila Real de Santo António e do Instituto Nacional de Emergência Médica.