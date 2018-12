Casal inglês que traficava em cruzeiro tinha cadastro e tentou arranjar 'mulas'

O casal inglês que foi detido pela Polícia Judiciária em Lisboa a bordo do navio de cruzeiro Marco Polo, por terem cerca de nove quilos de cocaína em quatro malas de viagem, tinha tentado convencer um outro casal britânico a fazer a viagem às Caraíbas. Roger e Susan Clarke, de 72 e 70 anos, pagavam tudo mas não conseguiram convencer o homem e a mulher que também viviam em Espanha. "Tivemos sorte. Podíamos ser nós a ser presos", desabafa, agora, Pauline Craven que chegou a trabalhar para os Clark como empregada da sua casa perto de Alicante.

Os Clarke têm cadastro, confirmado pelas autoridades britânicas, e viviam como reformados em Espanha, conta a imprensa inglesa. Nesta viagem às Caraíbas, iniciada em novembro, pretendiam seguir até Inglaterra, um eventual destino final da cocaína apreendida, mas as polícias britânica e portuguesa decidiram atuar em Lisboa por desconhecer com exatidão o local onde a droga seria desembarcada. "Atuamos naquele momento para ter a certeza que a droga era apreendida. Não sabíamos ao certo quando a cocaína iria ser desembarcada", disse Vítor Ananias, inspetor-chefe da Polícia Judiciária. A ação policial foi desencadeada em Portugal após troca de informações com National Crime Agency inglesa. A droga foi entregue ao casal numa ilha das Caraíbas e valerá cerca de 2,2 milhões de euros no mercado.

"Viajavam sozinhos e não tentaram argumentar inocência quando foram detidos. Nada disseram depois sobre como foi adquirida a droga, ficaram em silêncio", acrescentou o responsável da PJ, citado pelo Telegraph. Os dois ingleses foram detidos no dia 4 de dezembro e, após serem ouvidos por um juiz, ficaram em prisão preventiva. O cruzeiro seguia para Essex, Inglaterra, onde chegou no dia 8, mas já sem os Clarke nem a cocaína que se encontrava dissimulada em quatro malas de viagem.

Com a notícia da detenção, Paul e Pauline Craven contaram à imprensa inglesa que conheceram Roger e Susan Clarke em Espanha. Com amizade construída, o casal de idosos convidou a compatriota para ser sua empregada em part-time na casa perto de Alicante onde residiam. Passados tempos, os Craven receberam uma proposta invulgar. "Convidaram-nos para fazer uma viagem às Caraíbas, paga por eles, com a condição de trazermos umas malas para revender em Inglaterra", contou Pauline, 60 anos.

Perante a recusa, o casal Clarke dispensou de imediato os serviços de Pauline. Quando viram agora a notícia da detenção, os Craven ficaram aliviados. "Presumindo que eles sabiam que as malas traziam droga, acho que tivemos sorte em recusar a oferta. Podíamos ser nós a ser detidos", resumiu Pauline.

Esta britânica recorda que foi no ano passado que surgiu a oferta para acompanhar os Clarke num cruzeiro nas Caraíbas."Estava a trabalhar na limpeza da casa deles em Espanha, perto de onde morávamos. Ficamos lisonjeados quando eles se ofereceram para nos levar a um cruzeiro transatlântico. Era um sonho da vida", contou ao Daily Mail.

Roger Clarke terá dito que importava ananases em contentores para o Reino Unido, por isso ia às Caraíbas e queria companhia para a mulher no cruzeiro. "Ofereceram-se para pagar tudo", recorda Pauline Crave. "Parecia bom demais para ser verdade e foi quando começaram a dizer que deveríamos comprar malas nas Caraíbas, porque eram baratas e podiam ser vendidas por duas ou três vezes mais quando chegássemos ao Reino Unido. Não suspeitei logo mas mas eles disseram que tínhamos de colocar as nossas roupas dentro das malas que deveríamos comprar."

Paul Craven, canalizador de 64 anos , acrescenta à imprensa inglesa que os Clarke "admitiam abertamente ter antecedentes criminais" o que ainda fez aumentar as suspeitas. "Disseram que tinham cumprido pena de prisão depois de serem apanhados a tentar fazer contrabando de cigarros. Mas nunca imaginei que pudessem estar envolvidos no tráfico de cocaína."