Casal de Évora detido por abuso sexual da filha de três anos

Um casal de Évora foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de abuso sexual da filha de três anos. O homem de 36 anos e a mulher de 26 ficaram em prisão preventiva após terem sido ouvidos por um juiz na terça-feira. O magistrado suspendeu também o exercício das responsabilidades parentais aos dois arguidos.

"Há suspeitas de os arguidos, em duas ocasiões, entre setembro de 2017 e aril de 2018, terem abusado sexualmente da filha de ambos e que com eles residia. A vítima tinha 3 anos de idade quando sofreu os primeiros abusos", informa o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, onde o inquérito é dirigido pela 1º secção. Em causa está prática de crimes de abuso sexual de crianças agravado.

Perigo de continuação do crime

A detenção efetuou-se na segunda-feira e os dois suspeitos foram presentes a tribunal na terça-feira. O juiz de instrução decretou a suspensão do exercício das responsabilidades parentais aos dois arguidos e a sua prisão preventiva "por se entender verificar-se, em concreto, perigo de perturbação do decurso do inquérito, perigo de continuação da atividade criminosa e perigo de perturbação da ordem e tranquilidade públicas". O inquérito prossegue na 1.ª secção do DIAP de Évora, com a colaboração da Polícia Judiciária de Évora.

No passado mês de junho a PJ do Porto deteve também um casal por abuso sexual de uma menor, em Paços de Ferreira. A mãe e o padrasto forçavam uma adolescente de 14 anos a práticas sexuais. Ficaram ambos em prisão preventiva.