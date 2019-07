Carro em chamas no IC 17 perto de Alfornelos

Com vídeo

Uma viatura ligeira incendiou-se esta tarde no IC 17, na zona de Alfornelos, Amadora. De acordo com fonte da Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa, o trânsito - que esteve cortado no sentido Norte-Sul - já se encontra a circular livremente.

A mesma fonte da PSP disse que o incêndio terá resultado, muito provavelmente, de "de um sobreaquecimento da viatura".

O alerta foi dado ás 16:50 e neste momento aguarda-se apenas a remoção da viatura pelas autoridades.