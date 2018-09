Carro despista-se contra um prédio no Porto e faz um morto

Um carro despistou-se esta sexta-feira de manhã contra um prédio na Rua Contumil, na Campanhã, Porto. Do acidente resultou uma vítima mortal e outra pessoa está em estado grave, confirmou ao DN fonte do CDOS do Porto.

O alerta foi dado às 9:53 e trata-se de um "ligeiro de passageiros".

Fonte do INEM disse à Luisa que quando as equipas do INEM chegaram ao local do acidente, duas pessoas - um homem e uma mulher - estavam encarceradas na viatura em estado grave e o homem, já em paragem cardiorrespiratória, acabou por morrer ali mesmo.

A mulher, com ferimentos graves, foi levada para o Hospital de Santo António, com acompanhamento médico.

Para o local foram destacados nove veículos e 22 operacionais, entre estes meios do INEM, PSP, Bombeiros Voluntários de Rio Rinto e o Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto.